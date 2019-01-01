جروس يكشف سبب استبعاد أيمن حفني من تشكيل الزمالك

ما هو سبب استبعاد أيمن حفني؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن أسباب استبعاد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق من حساباته خلال الفترة الماضية.

جروس دائم استبعاد أيمن حفني من قائمة الزمالك خلال المباريات الأخيرة، حيث آخر ظهور له كان أمام فريق النجوم وسجل هدف الفوز.

جروس أكد لإدارة الزمالك على أنه يستبعد أيمن حفني بسبب انقطاعه عن بعض التدريبات الأخيرة، وبالتالي لم يكون جاهزًا للاعتماد عليه.

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سلامات لمايسترو الزمالك @FerjaniSassi 🙏 pic.twitter.com/WROaLYzkMk — جول مصر (@goaleg) April 17, 2019

المدرب السويسري أكد على أنه سيمنح أيمن حفني فرصة أخرى للعودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

إدارة الزمالك تحدثت مع أيمن حفني، وطلبت منه الالتزام في التدريبات، والقتال لاستعادة مكانته في التشكيل الأساسي للفريق.

كريستيان جروس أكد لإدارة الزمالك على أنه لا يستبعد أي لاعب من حساباته، ولكنه عمل على الحفاظ على القوام الأساسي، من أجل تنفيذ أفكاره في المباريات بأفضل صورة.