جروس يفكر في الدفع بـ"عبدالسلام" أمام بترو أتلتيكو

الزمالك يسعى للفوز بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قد يجري تغييرًا على دفاع الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويواجه الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، غدًا الأحد، على ملعب "برج العرب".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس يفكر في إجراء تغيير دفاع الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها غدًا بعد تراجع مستوى محمود حمدي الونش.

ويفكر جروس في الدفع بمحمد عبدالسلام بدلًا من الونش أمام بترو أتلتيكو بجانب محمد عبدالغني، بسبب غياب محمود علاء، وتراجع مستوى خط الدفاع في أخر مباريات الفريق.

وأشارت التقارير أن محمود علاء سيمتد غيابه إلى ما يقرب من 10 أيام بسبب إجهاد في العضلة الضامة عقب إصابته أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

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ويرغب الزمالك في الفوز على بترو أتلتيكو للظهور في حسابات الصعود من مجموعته بالكونفدرالية، حيث يتواجد كلًا من نصر حسين داي وجورماهيا الكيني في المجموعة.