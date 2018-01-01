جروس يفرض الجدية على معسكر الزمالك في تشاد

الزمالك وضع قدمًا في دور الـ32 الثاني بعد فوزه بسبعة أهداف في لقاء الذهاب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ظهر على السويسري، كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، الجدية في معسكر الفريق بتشاد استعدادًا لمواجهة القطن.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي، في إياب دور الـ32 الأول، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية، غدًا الأحد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس على الرغم من النتيجة الكبيرة التي انتهى بها لقاء الذهاب إلا أنه يتعامل بجدية في المعسكر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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الزمالك حقق فوزًا بسبعة أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب مما يقربه من الصعود إلى الدور المقبل بشكل رسمي قبل مواجهة الإياب.

ورفض جروس أن يغير طريقة اللعب في مواجهة القطن التشادي، في مواجهة غدًا، والدفع ببعض اللاعبين البدلاء نظرًا لسهولة اللقاء.

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ويسعى الزمالك لضمان المنافسة على لقب الكونفدرالية في الموسم الحالي، للعودة إلى ساحة التتويج الإفريقية مرة أخرى بعد غياب طويل.