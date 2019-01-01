جروس يفاضل بين جمعة وبهاء أمام أكادير

الزمالك يستعد لمواجهة حسنية أكادير

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، يفاضل بين بهاء مجدي وعبدالله جمعة للجبهة اليسرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير المغربي، في ذهاب دور الـ8 من كأس الكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "أدرار" بالمغرب.

وكشف تقارير صحفية مصرية، أن جروس مازال يفكر في اللاعب الذي سيشغل الجبهة اليسرى أمام أكادير، ما بين عبدالله جمعة وبهاء مجدي.

وكان مجدي قد شارك في اللقاء الأخيرة للزمالك أمام سموحة السكندري، الذي انتهى بفوز الأبيض بهدف واحد، وظهر بشكل رائع وأداء جيد.

وغاب جمعة عن الزمالك في لقاء سموحة بسبب إصابة كاحل القدم التي لحقت به مؤخرًا، وعاد للتدريبات عقب مواجهة الزمالك وسموحة.

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ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تريحه قبل لقاء العودة أمام أكادير، المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري، على ملعب الجيش بالسويس.