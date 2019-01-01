جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

الزمالك يواجه المقاولون العرب في لقاء قوي بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت" مساء غدٍ الأربعاء.

وضمت القائمة كلًا من:

فى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد

فى الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني

فى الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد

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ويسعى الزمالك لتوسيع الفارق مع الأهلي وتعزيز صدارته للدوري المصري، قبل المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات البطولة نهاية الشهر الجاري.