جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

خالد بوطيب يعود لقيادة هجوم الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، بالجولة السادسة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك شهد عودة خالد بوطيب لقيادة الهجوم بدلًا من عمر السعيد، ولم يظهر أي تغييرات أخرى، عن آخر مباراة أمام جور ماهيا الكيني.

الزمالك بقوته الضاربة في آخر محطات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 📝🔴⚪️ pic.twitter.com/X8bM8HLXAR — جول مصر (@goaleg) March 17, 2019

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، حميد أحداد.

الزمالك يبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل حسم التأهل لدور الربع نهائي بالكونفدرالية، حيث يتصدر الأبيض المجموعة بـ8 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري ثانيًا وثالثًا بـ7 نقاط، وجور ماهيا أخيرًا بـ6 نقاط.