جروس يعطي أمل لمدبولي بالمشاركة في الفترة المقبلة

جروس رفض رحيل مدبولي في الشتاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل أحمد مدبولي جناح فريق الزمالك، على وعد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بالمشاركة في الفترة المقبلة في مباريات اللقاء.

وكان مدبولي قد ابتعد عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الأخيرة بعد مجييء جروس لتولي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري من الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مدبولي حصل على وعدًا من جروس على المشاركة في بعض المباريات خلال الفترة المقبلة.

ورفض جروس رحيل مدبولي عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم تلقيه بعض العروض المحلية والعربية أيضًا.

وتواجد مدبولي على مقاعد البدلاء للزمالك في مباراة أمس أمام إنبي ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، التي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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ويسعى الزمالك في الفترة المقبلة لتعزيز صدارته للدوري المصري وتحسين وضعه في مجموعة الكونفدرالية بعد هزيمة وتعادل في أول مباراتين.