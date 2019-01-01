جروس يطلب من حازم إمام الاستعداد قبل القمة أمام الأهلي
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، جلسة خاصة مع حازم إمام قائد والظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن جروس تحدث مع حازم إمام، على ضرورة استعداده وجاهزيته بكل قوة في التدريبات الفترة المقبلة، قبل لقاء القمة أمام الأهلي.
كريستيان جروس يجهز حازم إمام، ليكون مستعدًا حال حدوث أي ظروف خلال التدريبات، أو خلال استعدادت المباراة.
مرحبًا بأرسنال في الوطن العربي.. وتحديدًا إمارات الخير! 🇦🇪#النصر_أرسنالpic.twitter.com/238dgC64GF— جول مصر (@goaleg) March 24, 2019
وشهدت مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز، إصابة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، وهو الذي جعله يخرج في الشوط الثاني.
حمدي النقاز غاب عن تدريبات الزمالك اليوم الجماعية، حيث فضل كريستيان جروس إراحته ليكون جاهزًا لمباراة القمة.
الزمالك سيواجه الأهلي مساء يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.