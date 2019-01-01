جروس يطلب من حازم إمام الاستعداد قبل القمة أمام الأهلي

مدرب الزمالك يعقد جلسة مع حازم إمام

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، جلسة خاصة مع حازم إمام قائد والظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جروس تحدث مع حازم إمام، على ضرورة استعداده وجاهزيته بكل قوة في التدريبات الفترة المقبلة، قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

كريستيان جروس يجهز حازم إمام، ليكون مستعدًا حال حدوث أي ظروف خلال التدريبات، أو خلال استعدادت المباراة.

وشهدت مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز، إصابة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، وهو الذي جعله يخرج في الشوط الثاني.

حمدي النقاز غاب عن تدريبات الزمالك اليوم الجماعية، حيث فضل كريستيان جروس إراحته ليكون جاهزًا لمباراة القمة.

الزمالك سيواجه الأهلي مساء يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.