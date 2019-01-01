جروس يصر على الدفع بـ"الونش" أمام إنبي

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام إنبي بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، سيشرك محمود حمدي الونش في مباراة الأبيض المقبلة.

وكان الونش قد تعرض لانتقادات كبيرة بعض مشاركته في مباراتي الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داي على التوالي والتسبب في أزمات بالدفاع.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس سيدفع بالونش في تشكيل الزمالك أمام إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الصحف أن الونش سيجاور محمود علاء أمام الفريق البترولي، على أن يكون محمد عبدالغني متواجدًا على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وابتعد الونش خلال الفترة الماضية عن التشكيل الأساسي للزمالك بسبب الإصابة الذي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة خلال معسكر المنتخب الماضي.

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وسيواجه الزمالك نظيره إنبي ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "بترو سبورت"، غدًا الأحد.