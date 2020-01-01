جروس يسعى للتغلب على الإصابات في مواجهة الأهلي والوحدة

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على الوحدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نية السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة لمفاجآة الوحدة في لقاءهم بالدوري.

الأهلي يواجه نظيره الوحدة ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة، حيث يسعى الراقي لتحقيق الفوز.

ويسعى جروس للضغط على النصر في مركز الوصافة لخطفه منه خلال الجولات المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن البوسني ألفيس ساريتش جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في مواجهة الوحدة.

وأشارت التقارير أن الأهلي سيغيب عنه كلًا من دي سوزا ويوسف البلايلي بسبب الإصابة التي لحقت بهم، حيث يعد غياب قوي.

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وأكدت الصحيفة أن السويسري جروس ينوي الدفع بدجانيني تافاريس في هجوم الفريق وأيضًا الألماني ماركو مارين الوافد الجديد في انتقالات يناير.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة خلف الوصيف النصر صاحب الـ35 نقطة.