جروس يستقر على إعادة طارق حامد لتشكيلة الزمالك الأساسية ضد جورماهيا

المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك المصري يستقر على إعادة طارق حامد للتشكيلة الأساسية للقلعة البيضاء أمام جورماهيا الكيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك المصري إعادة طارق حامد من جديد لتشكيلة الفريق الأساسية بعد غيابه في المباراة الماضية.

يأتي هذا في إطار مواجهة فريق جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الإتحاد الإفريقي المعروف بإسم الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لاستقبال جورماهيا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة في مباراة تعد مصيرية والفوز فيها سيمنح الفريق المركز الثاني في المجموع الرابعة.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثالث في المجموعة بعد تحقيق فوز واحد من أربع مباريات كان أمام بيترو أتلتيكو في أنجولا بالجولة الماضية بهدف حميد أحداد.

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وكان المدير الفني قد منح طارق حماد راحة في مباراة بيترو أتلتيكو وأشرك محمود عبد العزيز وأظهر الأخير مستوى طيب للغاية في تلك المباراة.

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جدير بالذكر أن فريق نصر حسين داي الجزائري يحتل صدارة المجموعة في الوقت الحالي برصيد سبع نقاط، ويأتي جورماهيا خلفه بست نقاط مقابل خمسة للزمالك في المركز الثالث وأربعة لبيترو أتلتيكو في قاع المجموعة.