جروس يستبعد كهربا من قائمة الزمالك لمواجهة أغادير

كريستيان جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية مساء يوم الأحد المقبل، في المغرب.

وشهدت القائمة غياب محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة إلى انضمام الثنائي محمد إبراهيم ومحمد عنتر، بالإضافة إلى إبراهيم حسن.

🌀 حمدي النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم، ضمن الاستعدادات لمباراة حسنية أغادير المقرر لها يوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية.



💫كما حصل @FerjaniSassi على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن تدريب اليوم.



💠وشارك عبدالله جمعة في المران بعد تماثله للشفاء. pic.twitter.com/yPcDF9FTya — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وابراهيم حسن ومحمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

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ويغيب عن القائمة كلًا من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة، والثنائي حميد أحداد وفرجاني ساسي بسبب الإيقاف، وكهربا وأيمن فتحي لأسباب فنية.