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الدوري المصري الممتاز

جروس يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجوم

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جروس
جروس طلب من لاعبي الزمالك نسيان خسارة جور ماهيا الكيني

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الخميس.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الأولى من دور المجموعات والكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن جروس وجه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل المران.

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وأكد جروس خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة غلق صفحة الهزيمة أمام جورماهيا والتركيز على مواجهة النجوم.

وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي، جلال جلسته مع اللاعبين لتحفيزهم.

ويسعى المدير الفني الأبيض لإخراج اللاعبين من صدمة الهزيمة الإفريقية أمام جورماهيا.

ويواجه الزمالك نظيره النجوم، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز السبت المقبل.

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