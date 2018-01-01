جروس يتمسك بـ25 لاعبًا في قائمة الزمالك حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يتمسك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، بقيد 25 لاعبًا فقط في قائمة الفريق رغم أن اتحاد الكرة يسمح بأكثر من ذلك.

ويسمح اتحاد الكرة المصري، بزيادة عدد اللاعبين في قائمة الفريق الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى 30 لاعبًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن على الرغم من أحقية ضم الزمالك 5 لاعبين جدد إلا وجروس لا يريد أن يزيد قائمة الأبيض عن 25 لاعبًا. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

كيف تفوق كريستيانو رونالدو على مارادونا والظاهرة في الدوري الإيطالي؟

جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

وأشارت التقارير أن جروس في حالة ضم لاعبًا جديد، سيسمح بأحد اللاعبين المتواجدين بالرحيل، لأنه لا يرغب في زيادة عدد اللاعبين في قائمة الزمالك.

ويرى السويسري أن زيادة عدد اللاعبين إلى 30 لاعبًا سيتسبب في وجود خلافات بينهم أثناء التدريبات وهو يرغب في استقرار الفريق.

إقرأ أيضًا - تقارير - تطورات في صفقة انتقال باسم مرسي إلى سموحة

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره بتروجيت أمس الجمعة بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليستمر تصدره للترتيب.