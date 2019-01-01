جروس: واثق في لاعبي الزمالك وفي التأهل أمام أكادير

جروس يتحدث عن ثقته في لاعبي الزمالك ليلة المواجهة أمام حسنية أكادير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز على حسنية أكادير المغربي.

ويحل حسنية أكادير المغربي ضيفًا ثقيلًا على الزمالك في المباراة التى تجمعهما غدا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية"

وقال كريستيان جروس إنه يثق تمامًا في قدرة الزمالك على الفوز وذلك رغم صعوبة المواجهة مع فريق جيد يضم لاعبين علي أعلى مستوي.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يحترم المنافس، معربًا عن سعادته بعودة التونسي فرجاني ساسي لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية أمام أكادير.

ووصف جروس مهاجم الزمالك عمر السعيد بأنه مهاجم جيد وأحد الأوراق الرابحة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وعن استبعاد أيمن حفني، أشار جروس إلى أن اللاعب عائد من الاصابة وكان من الصعب ضمه حرصا عليه.

وحضر المؤتمر الصحفي برفقة جروس، عماد السيد حارس مرمى الزمالك.

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ويواجه الزمالك فريق حسنية أكادير مساء غدٍ الأحد باستاد السويس في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.