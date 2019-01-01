جروس: موقعة أنجولا الفرصة الأخيرة للزمالك وسنقاتل للفوز

الزمالك متذيل مجموعته بنقطتين فقط!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، أن فريقه أمامه فرصة للمنافسة بقوة على التأهل للدور المقبل ببطولة الكونفدرالية الأفريقية حال الفوز أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، معربًا عن ثقته في اللاعبين رغم الغيابات.

ويواجه الفارس الأبيض نظيره الأنجولي غدًا الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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جروس قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "بطل أنجولا فريق قوي ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، خاصة في الهجوم، فهم يمتازون بالسرعة الفائقة إلا أننا لدينا مجموعة مميزة من المدافعين، الذين أثق في إمكانياتهم، وقادرون علي التعامل بشكل جيد مع الخصم".

وأضاف: "سنستغل الثغرات والأخطاء من أجل تحقيق الانتصار والعودة للمنافسة وتحسين ترتيبنا بالمجموعة، سوف نستغل المساحات من أجل التسجيل وسنعمل على استغلال جميع الفرص والتعامل معها بشكل جيد".

السويسري تابع: "تحقيق الفوز مهم للغاية لنا من أجل العودة وحصد الثلاث نقاط غدًا سيجعلنا نعود للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ8، سنقاتل في الملعب ونخوض المباراة بروح قتالية عالية وشجاعة وإصرار، رغم الغيابات المؤثرة مثل طارق حامد ومحمود علاء وكهربا إلا أنني أثق في المجموعة المتاحة وإحساسهم بالمسؤولية".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في جدول مجموعته بنقطتين فقط، جمعها من تعادلين، بينما يأتي بترو أتلتيكو ثانيًا بأربع نقاط.

أما المتصدر فهو جورما هيا الكيني بست نقاط، ونصر حسين داي الجزائري ثالثًا بأربع نقاط.