جروس: لهذا السبب خرج كهربا وأيمن حفني له دور في المباريات القادمة

المدير الفني لنادي الزمالك يرسل أخباراً سارة لأيمن حفني لاعب الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك سبب خروج كهربا من مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي اليوم، بالرغم من مستواه وتسجيله هدف الفوز

وفاز الفارس الأبيض على النجم الساحلي، بهدف نظيف سجله كهربا، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "راض عن مستوى لاعبي الزمالك في الشوط الأول، ولكن التأهل لم يحسم بعد هناك مباراة في تونس".

وواصل: "كهربا قدم مستويات جيدة، ولكن بسبب ضغط لاعبي النجم كان يجب أن يشارك لاعباً بقوة بدنية مكتملة، والتغييرات بشكل عام قائمة على اللاعبين المستهلكين بدنياً في الملعب وليس تغير ثابت في كل مباراة، وسيكون هناك دوراً أساسياً لأيمن حفني في المباريات القادمة".

من 1⃣ لــ🔟ضع تقييمك لأداء لاعبي الزمالك في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي✍️



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/hNv8cHl6FR — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "الفريق اليوم قدم أداءً دفاعياً بشكل جيد، ومن الناحية البدنية كذلك، أشكرهم وأشكر الجمهور".

ومن المنتظر أن تكون مباراة الإياب يوم الأحد 5 مايو القادم، في سوسة وسيلعب الفائز من المباراتين، أمام الفائز من نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي في نهائي البطولة.