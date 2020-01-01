جروس: قلة التنظيم وعدم إنهاء الهجمات وراء الهزيمة من الوحدة

كريستيان جروس يتحدث عن سبب الخسارة من الوحدة.

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على أن لاعبي فريقه افتقروا التمركز الجيد داخل منطقة جزاء فريق الوحدة، ولم ينهوا الهجمات بالصورة المثالية.

الوحدة حقق الفوز على الأهلي هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جروس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة جاء سببها عدم استغلال وإنهاء الهجمات والفرص التي سنحت لنا خلال المباراة، بسبب افتقار اللاعبين التمركز الجيد".

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المدرب السويسري تابع: "الفريق كان ينقصه التنظيم والرغبة في إنهاء الهجمة بالصورة المطلوبة".

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كريستيان جروس واصل: "لعبنا بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، ولكننا استقبلنا هدفًا، وعجز اللاعبين في ردة الفعل".

الأهلي لم يخسر المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، والذي يحتله برصيد 33 نقطة، حيث تساوى معه الوحدة، ولكن فارق الأهداف لصالح الراقي.