جروس يستقر على تشكيل "المحمدي" أمام الحزم

كريستيان جروس سيجري تغييرًا وحيدًا عن لقاء التعاون الأخير

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على الدفع بالتشكيل الأساسي للراقي الذي لعب به المباريات الأخيرة، أمام الحزم.

الأهلي سيواجه الحزم مساء غدٍ السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن جروس سيعتمد على التشكيل الأساسي الذي اعتمد عليه صالح المحمدي، المدير الفني السابق للفريق، خلال لقاء التعاون الأخير.

بقيادة الدوسري والهيدوس - التشكيل المثالي للأسبوع الآسيوي

التغيير الوحيد الذي سيطرأ على تشكيل الأهلي في مواجهة الحزم، هو مشاركة جوزيف دي سوزا، الذي غاب عن لقاء التعاون، بسبب ظروف أسرية خاصة به.

جروس حرص على إقامة محاضرات نظرية للاعبين، قبل انطلاق التدريبات، وتم شرح الطريقة الفنية التي سيلعب بها أمام الحزم.

وأنهى الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الحزم، حيث تم تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، اختتمت بمناورة فنية على الملعب، للوقوف على العناصر الأساسية التي سيدفع بها في المباراة.