جروس: سعيد بالفوز على ضمك.. وانتظر عودة السومة

جروس يسعى لمواصلة الانتصارات مع الأهلي

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي عن الفوز على ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي حقق الفوز بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الخميس.

وقال جروس في تصريحات عقب اللقاء: "سعيد بالفوز كثيرًا وبالحصول على الـ3 نقاط، وتافاريس قدم أداء جيد للغاية ونجح في إحراز ثنائية".

وأضاف السويسري: "البداية كانت مميزة بتسجيل هدفين متتاليين، وبعد 20 دقيقة تراجعنا للدفاع، وكلفنا ذلك استقبال هدف".

وتابع جروس: "سأعتمد خلال الفترة المقبلة على ثنائي الهجوم عمر السومة وتافاريس من أجل إحداث الفارق للأهلي".

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ويحتل الأهلي وصافة الدوري السعودي للمحترفين بعد 11 لقاء، حيث جمع 23 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى مثلهم.