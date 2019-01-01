جروس ورئيس الزمالك يجتمعان مع اللاعبين خلال التدريبات

المدرب السويسري يطلب من لاعبي الزمالك تصحيح الأوضاع

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت التدريبات الجماعية لفريق نادي الزمالك، انتظام حازم إمام، الظهير الأيمن، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الزمالك يستعد لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

طارق حامد لاعب وسط الزمالك، غاب عن التدريبات، بعد حصوله على إذن من السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، من أجل الحصول على الراحة.

كريستيان جروس، عقد جلسة مع لاعبي الزمالك، تحدث خلالها عن أهمية الفترة المقبلة للفريق، خاصة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، شدد خلالها عى أهمية الفترة المقبلة، بعد النتائج الأخيرة.

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المدرب السويسري أكد على بعض النقاط الفنية، التي تم تطبيقها خلال تدريبات الزمالك، استعدادًا لبترو أتليتكو الأنجولي.

رئيس الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين، طلب خلالها من اللاعبين بمعاملة باقي مباريات كأس الكونفدرالية كمباريات كؤوس، وخوض مباراة بترو أتليتكو بروح قتالية عالية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، قبل السفر إلى أنجولا يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهته الأحد.