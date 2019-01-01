جروس: تأهل الزمالك في يد اللاعبين ولدينا الأفضلية أمام جور ماهيا

الفارس الأبيض في مواجهة مصيرية أمام الفريق الكيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، على قدرة فريقه على مواصلة مشواره بالكونفدرالية الأفريقي بتحقيق الفوز أمام جور ماهيا الكيني، مشددًا على ثقته في اللاعبين.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الكيني غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وقال جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب غدًا للفوز فقط، المباراة لها أهمية كبيرة وتؤثر على حظوظنا في التأهل للدور المقبل، لذلك لا بديل عن الفوز، حتى يكون تأهلها لدور الـ8 في أيدينا".

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وأضاف: "عودة بعض اللاعبين في لقاء الغد سواء من الإصابات أو الإيقافات تعطي للزمالك الأفضلية، حيث سنستعيد محمود علاء وطارق حامد ومحمود كهربا".

السويسري اختتم: "هناك حالة من التركيز الكبير من الجميع والإصرار على الفوز حتى نستمر بالمنافسة".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف جور ماهيا صاحب الست نقاط، ونصر حسين داي الجزائري صاحب السبع نقاط، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد أربع نقاط.