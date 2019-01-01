كريستيان جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

هل يحقق الزمالك نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل الزمالك لمواجهة حسنية أغادير، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك شهد مشاركة محمود عبد العزيز في خط الوسط، ليعوض غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بسبب حصوله على بطاقات صفراء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، إبراهيم حسن.

🔔- سعد سمير مدافع #الأهلي سيغيب لمدة شهرين بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة. pic.twitter.com/Pe3HG9R69Y — جول مصر (@goaleg) April 7, 2019

وعلى مقاعد البدلاء: "عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، محمد إبراهيم، محمد عنتر، عمر السعيد".

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، من أجل وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل لقاء العودة الذي سيقام في مصر الأحد 14 أبريل الجاري.