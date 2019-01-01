الاتحاد يحاول خطف جروس من الأهلي

هل يعود جروس مرة أخرى إلى الدوري السعودي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يقترب كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك السابق، من العودة إلى الدوري السعودي في ظل اهتمام الأهلي واتحاد جدة بالحصول على خدماته.

جروس سبق وعمل في الأهلي السعودي بين 2014 و2017 وحقق معهم لقب الدوري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنّ إدارة الأهلي تواصلت مع جروس ليكون المدرب الجديد خلفًا للمقال برانكوفيتش.

وأوضحت أنّ السويسري وافق بصورة أولية على العودة إلى الأهلي إلا أنّ اتحاد جدة تدخل على خط المفاوضات خاصة وأنّ المدرب الحالي،خوسيه سييرا، مهدد بالرحيل.

وسوف يدرس جروس العروض المقدمة لأجله لكنه لا يمانع العودة إلى الدوري السعودي.

الأهلي حاول التعاقد مع جمال بلماضي ولكن المدرب رفض متمسكًا باستمراه مع الجزائر.