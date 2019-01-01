جروس: أتعهد بعودة الزمالك للمنافسة على الكونفدرالية

جروس تعهد بعودة فريق الزمالك للمنافسة على كأس الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه سيتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيحل ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية.

وقال جروس خلال تصريحات صحفية: "لن نرضى سوى بالفوز في المباراة المقبلة على بترو أتليتكو الأنجولي، لضمان الاستمرار ببطولة كأس الكونفدرالية".

وحرص رئيس نادي الزمالك على توجديه بعض التحذيرات للاعبي الفريق، بأهمية الفوز خلال المباريات المتبقية في دور المجموعات.

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رئيس الزمالك قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "طالبت اللاعبين بخوض باقي المباريات في كأس الكونفدرالية، من أجل الفوز وحصد الـ9 نقاط كاملة، والتأهل إلى ربع النهائي".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "مازلنا نمتلك حظوظ في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بشرط خوض باقي المباريات بقوة وروح وعزيمة".

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ويتصدر فريق جور ماهيا الكيني المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، ثم نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو ثالثًا ورابعًا برصيد 4 نقاط، والزمالك أخيرًا بنقطتين.