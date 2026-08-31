جدول هدافي الدوري التركي 2026-2027 .. وترتيب محمد صلاح

يمتلك الدوري التركي عددًا كبيرًا من النجوم والهدافين والتي تتنافس كل موسم على جائزة الهداف.
ما بين فيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو ودوشان فلاهوفيتش، بجانب المصري محمد صلاح، فالصراع على الهدافين مثير مثله مثل بطولة الدوري.
وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري التركي موسم 2026-2027 وترتيب محمد صلاح بينهم.
هدافي الدوري التركي 2026-2027: محمد صلاح يطارد أوسيمين
|الترتيب
|اللاعب
|الفريق
|عدد الأهداف
|1
|فيكتور أوسيمين
|جلطة سراي
|5
|2
|محمد صلاح
|طرابزون سبور
|3
|=3
|إلدور شومورودوف
|باشاك شهير
|2
|=3
|أدريان بينديكزاك
|قاسم باشا
|2
|=3
|مايسون جرينوود
|فنربخشه
|2
|=3
|فيدات موريكي
|فنربخشه
|2
|=3
|ضياء سبع
|أميد سبورتيف
|2
|=3
|ديان سوريسكو
|غازي عنتاب
|2
|=3
|فاكلاف سيرني
|بشكتاش
|2
|=10
|تاليسكا
|فنربخشه
|1
|=10
|ماركو أسينسيو
|فنربخشه
|1
|=10
|رولاند سالاي
|جلطة سراي
|1