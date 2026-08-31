جدول هدافي الدوري التركي 2026-2027 .. وترتيب محمد صلاح

يمتلك الدوري التركي عددًا كبيرًا من النجوم والهدافين والتي تتنافس كل موسم على جائزة الهداف.

ما بين فيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو ودوشان فلاهوفيتش، بجانب المصري محمد صلاح، فالصراع على الهدافين مثير مثله مثل بطولة الدوري.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري التركي موسم 2026-2027 وترتيب محمد صلاح بينهم.

هدافي الدوري التركي 2026-2027: محمد صلاح يطارد أوسيمين