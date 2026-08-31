هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
imago-sport-1081818709.jpgAnadolu Agency

ترجمه

جدول هدافي الدوري التركي 2026-2027 .. وترتيب محمد صلاح

طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
محمد صلاح
فيكتور أوسيمين
أندرسون تاليسكا
ماركو أسينسيو
جلطة سراي
فنربخشه
تركيا
مصر
نيجيريا
البرازيل
إسبانيا

تعرف على هدافي الدوري التركي 2026-2027 وموقف محمد صلاح

يمتلك الدوري التركي عددًا كبيرًا من النجوم والهدافين والتي تتنافس كل موسم على جائزة الهداف.

ما بين فيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو ودوشان فلاهوفيتش، بجانب المصري محمد صلاح، فالصراع على الهدافين مثير مثله مثل بطولة الدوري.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري التركي موسم 2026-2027 وترتيب محمد صلاح بينهم.

هدافي الدوري التركي 2026-2027: محمد صلاح يطارد أوسيمين

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1فيكتور أوسيمينجلطة سراي5
2محمد صلاحطرابزون سبور3
=3إلدور شومورودوفباشاك شهير2
=3أدريان بينديكزاكقاسم باشا2
=3مايسون جرينوودفنربخشه2
=3فيدات موريكيفنربخشه2
=3ضياء سبعأميد سبورتيف2
=3ديان سوريسكوغازي عنتاب2
=3فاكلاف سيرنيبشكتاش2
=10تاليسكافنربخشه1
=10ماركو أسينسيوفنربخشه1
=10رولاند سالايجلطة سراي1
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل