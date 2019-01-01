جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020

كل ما تريد معرفته عن ليفربول في الموسم الجديد 2019-2020، موعد المباريات التحضيرية ومبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لسوق الانتقالات

أبانوب صفوت

لعب ليفربول موسماً رائعاً للغاية في 2018-2019 انتهى بتتويج زعيم الميرسيسايد بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي، لتنتهي سنوات العجاف بالنسبة للفريق والمدرب الألماني يورجن كلوب.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز كان الريدز على وشك تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات طويلة ولكنه أضاع الصدارة بعد أن فرط في بعض النقاط السهلة، ومع ذلك حافظ على حظوظه بقوة حتى أخر مباريات الموسم واستطاع تحقيق رقم قياسي من النقاط بالنسبة لوصيف ألا وهو 96 نقطة.

على صعيد الكؤوس خرج ليفربول من الدور الثالث من مسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد أمام كلا من تشيلسي وولفرهامبتون بنفس النتيجة بهدفين لهدف، بعد أن شارك في كلا المباراتين رغم صعوبتهما بالعديد من البدلاء وبالأخص مباراة الذئاب التي شهدت تواجد الهولندي صاحب الـ16 كي هوفر بعد إصابة لوفرين.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات ليفربول التحضيرية لموسم 2019-2020،،وما هي مباريات بطل دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وما هو أكثر من ذلك

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جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020

المباراة الموعد الملعب ليفربول - ترانيمر روفرز الثلاثاء 11 يوليو 2019 ميلادياً، 7 زي القعدة 1440 هجرياً

20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية برينتون بارك برادفورد سيتي - ليفربول الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، 10 ذي القعدة 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية فالي بارك ليفربول - بروسيا دورتموند الجمعة 19 يوليو 2019 ميلادياً، 15 ذي القعدة 1440 هجرياً،

2:00 بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت السعودية نوتر دام إشبيلية - ليفربول الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، 17 ذي القعدة 1440 هجرياً،

00:00 بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت السعودية فينواي بارك ليفربول - سبورتينج لشبونة الأربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، 20 ذي القعدة 1440 هجرياً،

2:00 بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت السعودية يانكي ستاديوم نابولي - ليفربول الجمعة 28 يوليو 2019 ميلادياً، 24 ذي القعدة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية موراي فيلد ليفربول - ليون الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، 27 ذي القعدة 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت السعودية ستاد جنيف ليفربول - شالكة السبت 6 أغسطس 2019 ميلادياً، 4 ذي الحجة 1400 هجرياً،

20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية آنفيلد

سيبدأ ليفربول تحضيراته للموسم القادم بمواجهتين محليتين أمام كلا من ترانيمر روفرز وبرادفور سيتي، قبل أن يسافر الفريق لخوض جولته في الولايات المتحدة والتي ستشهد عدد كبير من اللقاءات القوية والتي ستجمعه ضد كل من بروسيا دورتموند الألماني، إشبيلية الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

بعدها سيتقابل الريدز مع نابولي في لقاء سيقام على ملعب موراي فيلد في إدنبرة بأسكتلندا وذلك يوم 28 يوليو القادم، قبل أن يختتم التحضيرات على آنفيلد كما هي العادة بمواجهة شالكة الألماني وذلك يوم السبت الموافق 6 أغسطس.

موعد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

سيبدأ ليفربول مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس المقبل، على أن تنتهي في 17 مايو من عام 2020.

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جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019: