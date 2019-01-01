جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 في الدوري المصري والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم لبداية أسبوع مميزة، فبعد يوم خميس كان هادئًا بلا مباريات تذكر، يأتي يوم الجمعة بمباريات حُبلى بالإثارة والمتعة في مختلف المسابقات حول العالم.

في الدوري المصري، يلتقي الزمالك مع سموحة في قمة الجولة، بينما في السعودية يلتقي الحزم مع الفتح، فيما سيحظى الدوري الإماراتي بقمة بين الوصل والجزيرة وقمة أخرى بين الوحدة واتحاد كلباء.

أما إذا كنت من عشاق كرة القدم الأوروبية، فتوجه صوب الدوري الألماني، عندما يحلّ بوروسيا دورتموند ضيفًا على هوفينهايم في آخر مباريات الدور الأول، في مباراة دائمًا ما كانت مثيرة وممتعة.

وفي الدوري الإيطالي قمة مصغرة بين روما وفيورنتينا، تلك المباراة التي تعد بالكثير والكثير لا سيما وفي ظل الأداء الكبير من كلا الفريقين هذا الموسم بجنة كرة القدم.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر "20-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الحزم 17:35 بتوقيت مصر، 16:35 بتوقيت السعودية الرياضية السعودية

الدوري الإماراتي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - الوحدة 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية خورفكان - شباب الأهلي 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية الوصل - الجزيرة 20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة هوفينهايم - بوروسيا دورتموند 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5