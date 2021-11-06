جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021
بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.
يشارك في كأس العرب 2021 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.
المنتخب السعودي هو أحد كبار المنتخبات العربية على مر تاريخه، وهو أحد المنتخبات التسع التي ستستهل مشوارها من دور المجموعات، كما هو الحال للمنتخب المصري والمغربي والجزائري والقطري المستضيف وغيرهم.
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يمتك منتخب السعودية تاريخ طويل في بطولة كأس العرب، فهو ثاني أكثر منتخب فاز بالبطولة حيث رفع كأسها مرتين، وذلك خلف المنتخب العراقي الذي فاز بها 4 مراتٍ من قبل.
وبعد إجراء قرعة كأس العرب 2021 في أبريل، نتعرف على مجموعة السعودية في البطولة العربية في نسختها الجديدة، وجدول مباريات الأخضر والقنوات الناقلة.
مجموعة السعودية في كأس العرب 2021
أوقعت قرعة كأس العرب 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة المنتخب المغربي القوي، بالإضافة إلى الأردن ومنتخب فلسطين.
مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|المغرب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|السعودية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأردن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|فلسطين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021؟
تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.
لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.
جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021
يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الفائز من الأردن وجنوب السودان، ثم سيواجه الفائز من فلسطين وجزر القمر، وستكون مباراته الأخيرة هي قمة المجموعة ضد المنتخب المغربي.
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المباراة
|
الموعد
|الملعب
|السعودية - الأردن
|الأربعاء 1 ديسمبر 2021،
22:00 السعودية، 21:00 الأردن
|ستاد المدينة التعليمية
|فلسطين - السعودية
|السبت 4 ديسمبر 2021،
22:00 السعودية، 21:00 فلسطين
|ستاد المدينة التعليمية
|المغرب - السعودية
|الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،
18:00 السعودية، 16:00 المغرب
|ستاد الثمامة