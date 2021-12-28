فرصة جديد أمام منتخب السودان، للظهور بشكل جيد وإثبات نفسه في المناسبات الكبرى، عندما يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيعمل فيها على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

صقور الجديان، سيحاولون السير على خطى الجيل الذهبي، وتقديم أداء مشرف يليق بالكرة السودانية، كما كان يحدث في سبعينيات القرن الماضي.

يشارك المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة، برفقة مصر، نيجريا، ومنتخب غينيا بيساو.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا مجموعة السودان في كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباريات، وموعدها.

مجموعة السودان في كأس أمم إفريقيا2021

وقع المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة بالبطولة، برفقة مصر، نيجيريا وغينيا بيساو.

مجموعة المنتخب السوداني في كأس الأمم الإفريقية2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السودان في كأس الأمم الإفريقية2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات السودان في كأس الأمم الإفريقية 2021