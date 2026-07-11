جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب عمان في كأس الخليج العربي خليجي 27 .. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب عُمان لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويدخل المنتخب العُماني البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، في محاولة لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما أثار حالة من خيبة الأمل لدى أنصاره.

ويأمل منتخب عُمان في استعادة أمجاده الخليجية، بعدما تُوج بلقب كأس الخليج العربي مرتين فقط في تاريخه، الأولى عام 2009 والثانية عام 2017.

ويخوض المنتخب العُماني منافسات "خليجي 27" في مشاركته الخامسة والعشرين بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في 24 نسخة سابقة، ويسعى إلى إضافة لقب ثالث إلى سجله وتعزيز مكانته بين المنتخبات الخليجية.

ونقدم في السطور التالية جدول مباريات منتخب عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" وترتيب مجموعته والقنوات الناقلة.

ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تُقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على 4 مستويات وفقًا للائحة المنظمة للبطولة، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 4 منتخبات، وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات أمام منافسيه في المجموعة.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخبات العراق وعُمان والكويت، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين منتخباتها.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، في مجموعة لا تخلو من الندية والطموح، مع سعي جميع المنتخبات لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب عمان في كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تبث بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، السعودية الرياضية.

جدول مباريات منتخب عمان في كأس الخليج العربي خليجي 27

يخوض منتخب عُمان 3 مباريات في دور المجموعات أمام العراق يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، والسعودية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2026، والكويت يوم السبت 29 سبتمبر 2026.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات العراق - عمان الأربعاء 23 سبتمبر 2026

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية عمان - السعودية السبت 26 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات مدينة الملك عبد الله الرياضية عمان - الكويت الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

23:30 السعودية، 00:30 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية

ترتيب مجموعة منتخب عمان في كأس الخليج العربي خليجي 27

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب عُمان في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق والسعودية والكويت، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.