جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 27 .. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، وسط تطلعات كبيرة لاستعادة مكانته على الساحة الخليجية.

ويدخل "الأزرق" منافسات البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، سعيًا إلى مصالحة جماهيره بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي خلفت حالة من خيبة الأمل بين أنصاره، الذين يطمحون لرؤية منتخبهم يعود إلى منصات التتويج.

ويأمل المنتخب الكويتي في استعادة أمجاده في بطولة كأس الخليج، التي يُعد أكثر المنتخبات تتويجًا بلقبها، بعدما حصد الكأس 10 مرات عبر تاريخه، وذلك في أعوام 1970، و1972، و1974، و1976، و1982، و1986، و1990، و1996، و1998، و2010.

ويطمح منتخب الكويت إلى استغلال بطولة "خليجي 27" للعودة بقوة إلى واجهة المنافسة الإقليمية، وإثبات قدرته على استعادة بريقه، في ظل رغبة كبيرة في تعويض الإخفاق الأخير وإسعاد جماهيره بإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.

ونقدم في السطور التالية جدول مباريات منتخب الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" وترتيب مجموعته والقنوات الناقلة.

ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تُقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على 4 مستويات وفقًا للائحة المنظمة للبطولة، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 4 منتخبات، وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات أمام منافسيه في المجموعة.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخبات العراق وعُمان والكويت، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين منتخباتها.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، في مجموعة لا تخلو من الندية والطموح، مع سعي جميع المنتخبات لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تبث بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، السعودية الرياضية.

جدول مباريات منتخب الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 27

يخوض منتخب الكويت 3 مباريات في دور المجموعات أمام السعودية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، والعراق يوم السبت 26 سبتمبر 2026، والكويت يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات السعودية - الكويت الأربعاء 23 سبتمبر 2026

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات مدينة الملك عبد الله الرياضية الكويت - العراق السبت 26 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية عمان - الكويت الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

23:30 السعودية، 00:30 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية

ترتيب مجموعة منتخب الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 27

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق والسعودية وعمان، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.