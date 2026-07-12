جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب العراق في كأس الخليج العربي خليجي 27 .. والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب العراقي عودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، وسط تطلعات كبيرة لفرض سيطرته على الساحة الخليجية.

ويدخل "أسود الرافدين" منافسات البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، سعيًا إلى مصالحة جماهيره بعد الإخفاق في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

ويطمح منتخب العراق إلى استغلال بطولة "خليجي 27" للعودة بقوة إلى واجهة المنافسة الإقليمية، وإثبات قدرته على استعادة بريقه، في ظل رغبة كبيرة في تعويض الإخفاق الأخير وإسعاد جماهيره بإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.

ونقدم في السطور التالية جدول مباريات منتخب العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" وترتيب مجموعته والقنوات الناقلة.

ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تُقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على 4 مستويات وفقًا للائحة المنظمة للبطولة، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 4 منتخبات، وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات أمام منافسيه في المجموعة.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخبات العراق وعُمان والكويت، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين منتخباتها.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، في مجموعة لا تخلو من الندية والطموح، مع سعي جميع المنتخبات لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب العراق في كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تبث بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، السعودية الرياضية.

جدول مباريات منتخب العراق في كأس الخليج العربي خليجي 27

يخوض منتخب العراق 3 مباريات في دور المجموعات أمام عمان يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، الكويت يوم السبت 26 سبتمبر 2026، والسعودية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات العراق - عمان الأربعاء 23 سبتمبر 2026

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات الأمير عبدالله الفيصل العراق - الكويت السبت 26 سبتمبر 2026

18:55 السعودية، 19:55 الإمارات الأمير عبدالله الفيصل السعودية - العراق الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الإنماء

ترتيب مجموعة منتخب العراق في كأس الخليج العربي خليجي 27

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وعمان، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.