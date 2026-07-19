جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027 .. والقنوات الناقلة

تحت قيادة محمد وهبي، يطمح منتخب المغرب للاستمرار بقوة في ريادته للقارة السمراء، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب المغرب واحدًا من أكثر المرشحين للتتويج بالبطولة، نظرًا للمردود الرائع الذي يظهر به أسود الأطلس وخصوصًا على المستوى العالمي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يشارك المنتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجابون والنيجر وليسوتو.

المركز المنتخب المباريات الأهداف النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليسوتو 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "المغربية الرياضية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2027