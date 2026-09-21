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شاهد مباريات إنتر ميامي عبر
مصعب صلاح
ترجمه

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة

الدوري الأمريكي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي
لوس أنجلوس إف سي
أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي
أورلاندو سيتي
دي سي يونايتد ضد إنتر ميامي
دي سي يونايتد
شارلوت ضد إنتر ميامي
شارلوت
نيويورك سيتي ضد إنتر ميامي
نيويورك سيتي
إنتر ميامي ضد أوستن
أوستن
إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز
نيويورك ريد بولز
كولورادو رابيدز ضد إنتر ميامي
كولورادو رابيدز
ريال سالت لايك ضد إنتر ميامي
ريال سالت لايك
إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند ريفولوشن
نيو إنجلاند ريفولوشن
إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي
تورونتو ضد إنتر ميامي
تورونتو
سينسيناتي ضد إنتر ميامي
سينسيناتي
إنتر ميامي ضد بورتلاند تمبرز
بورتلاند تمبرز
إنتر ميامي ضد فيلادلفيا يونيون
فيلادلفيا يونيون
إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير
شيكاغو فاير
مونتريال ضد إنتر ميامي
مونتريال
إنتر ميامي ضد كولومبوس كرو
كولومبوس كرو
ناشفيل ضد إنتر ميامي
ناشفيل
فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد تورونتو
إنتر ميامي ضد مونتريال
إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد
أتلانتا يونايتد
شيكاغو فاير ضد إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد ناشفيل
إنتر ميامي ضد سان دييجو
سان دييجو
كولومبوس كرو ضد إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد
إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي
أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي
نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد سينسيناتي
نيو إنجلاند ريفولوشن ضد إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد شارلوت

كل ما تريد معرفته عن مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

يستعد إنتر ميامي لخوض تحدٍ جديد في موسم الدوري الأمريكي 2026 (MLS)، بعدما توّج في الموسم الماضي بأول لقب دوري في تاريخه إثر فوزه في النهائي على فانكوفر وايتكابس، ليؤكد صعوده السريع بين كبار المسابقة.

النادي الذي تأسس عام 2018 ويمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، واصل تعزيز صفوفه بأسماء لامعة، في مقدمتها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ما منح الفريق قوة فنية وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية.

وكان إنتر ميامي قد حصد قبل ذلك درع المشجعين كأفضل فريق من حيث عدد النقاط في الموسم المنتظم بين مجموعتي الشرق والغرب، قبل أن يواصل مسيرته التصاعدية ويعتلي منصة التتويج في الموسم التالي، محققًا إنجازًا تاريخيًا للنادي الوليد.

ومع انطلاق موسم 2026، تتجه الأنظار مجددًا إلى الفريق الطامح للحفاظ على بريقه ومواصلة حصد الألقاب، في ظل طموحات جماهيره واستمرار القيادة الفنية والنجومية داخل المستطيل الأخضر.

وفي التقرير التالي من جول، نستعرض جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، وترتيبه أولًا بأول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباريات الفريق بقيادة ليونيل ميسي.

ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟

تُقام منافسات الدوري الأمريكي بمشاركة 29 فريقًا، موزعين على قسمين؛ 15 فريقًا في المنطقة الشرقية و14 في المنطقة الغربية، في نظام يوازن بين التنافس الإقليمي والسباق العام نحو اللقب.

ينافس إنتر ميامي ضمن القسم الشرقي، ويخوض خلال الموسم المنتظم 34 مباراة. ومع ختام هذه المرحلة، تتأهل الفرق السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقًا إضافيًا لحسم بطاقة العبور الأخيرة إلى النهائيات.

وتُقام الجولة الأولى من البلاي أوف بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بينما تُحسم الأدوار التالية — نصف النهائي والنهائي — من مباراة واحدة تُلعب على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في جدول الموسم المنتظم، ما يمنحه أفضلية تنافسية في المراحل الحاسمة.

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026


الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

لوس أنجلوس - إنتر ميامي

الأحد 22 فبراير 2026
05:30 السعودية، 06:30 الإمارات

0-3

مدرج لوس أنجلوس التذكاري

2

أورلاندو سيتي - إنتر ميامي

الإثنين 2 مارس 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

4-2

إنتركو

3

دي سي يونايتد - إنتر ميامي

الأحد 8 مارس 2026
00:30 السعودية، 01:30 الإمارات

2-1

أم آند تي بانك

4

شارلوت - إنتر ميامي

الأحد 15 مارس 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات

0-0

بنك أوف امريكا

5

نيويورك سيتي - إنتر ميامي

الأحد 22 مارس 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

3-2

يانكي

6

إنتر ميامي - أوستن

الأحد 5 إبريل 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات

2-2

نو

7

إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز

الأحد 12 إبريل 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات

2-2

نو

8

كولورادو - إنتر ميامي

السبت 18 إبريل 2026
23:30 السعودية، 00:30 الإمارات

3-2

إمباور فيلد

9

ريال سالت ليك - إنتر ميامي

الخميس 23 إبريل 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات

2-0

أمريكا فيرست فيلد

10

إنتر ميامي - نيوإنجلاند

الأحد 26 إبريل 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

1-1

نو

11

إنتر ميامي - أورلاندو سيتي

الأحد 3 مايو 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

4-3

نو

12

تورنتو - إنتر ميامي

السبت 9 مايو 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

4-2

بي إم أو فيلد

13

سينسيناتي - إنتر ميامي

الخميس 14 مايو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

5-3

تي كيو إل

14

إنتر ميامي - بورتلاند تمبرز

الإثنين 18 مايو 2026
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات

0-2

نو

15

إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون

الإثنين 25 مايو 2026
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات

4-6

نو

16

إنتر ميامي - شيكاغو فاير

الخميس 23 يوليو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-3

نو

17

مونتريال - إنتر ميامي

الأحد 26 يوليو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

1-0

سابوتو

18

إنتر ميامي - كولومبوس كرو

الأحد 2 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-2

نو

19

ناشفيل - إنتر ميامي

الأحد 16 أغسطس 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات

1-4

جيوديس بارك

20

فيلادلفيا يونيون - إنتر ميامي

الخميس 20 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-2

سوبارو بارك

21

إنتر ميامي - تورنتو

الأحد 23 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-1

نو

22

إنتر ميامي - مونتريال

الأحد 30 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

1-7

نو

23

إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد

الأحد 6 سبتمبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-2

نو

24

شيكاغو فاير - إنتر ميامي

الخميس 10 سبتمبر 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات

1-1

سولدير فيلد

25

إنتر ميامي - ناشفيل

الأحد 13 سبتمبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات

2-2

نو

26

إنتر ميامي - سان دييجو

الإثنين 21 سبتمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

2-2

نو

27

كولومبوس كرو - إنتر ميامي

الإثنين 28 سبتمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات


سكوتس ميركل-جرو

28

إنتر ميامي - دي سي يونايتد

الأحد 11 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات


نو

29

إنتر ميامي - نيويورك سيتي

الخميس 15 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات


نو

30

أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي

الأحد 18 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات


مرسيدس بنز

31

نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي

الأحد 25 أكتوبر 2026
00:30 السعودية، 01:30 الإمارات


ريد بول أرينا

32

إنتر ميامي - سينسيناتي

الخميس 29 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات


نو

33

نيو إنجلاند - إنتر ميامي

الإثنين 2 نوفمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات


جيليت

34

إنتر ميامي - شارلوت

الأحد 8 نوفمبر 2026
00:00 السعودية، 01:00 الإمارات


نو


ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي على الإنترنت؟


يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.



ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 - القسم الشرقي 


الشرقي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ناشفيلناشفيلناشفيل
2617635321+3257
ف
ت
خ
ت
ف
2
نيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند
2614484533+1246
ف
ف
ف
خ
ف
3
إنتر مياميإنتر مياميإنتر ميامي
26121046348+1546
ت
ت
ت
ت
ف
4
شارلوتشارلوتتشارلوت
2612774737+1043
ف
ت
ف
ت
ف
5
شيكاغو فايرشيكاغو فايرشيكاغو فاير
2511684538+739
خ
خ
ت
ت
ت
6
فيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيون
26106105042+836
ف
ف
ف
ف
ف
7
أورلاندو سيتيأورلاندو سيتيأورلاندو سيتي
26104124660-1434
خ
ف
ف
ف
ت
8
نيويورك ريد بولزنيويورك ريد بولزريد بولز
2696113448-1433
ف
ف
خ
ت
خ
9
سينسيناتيسينسيناتيسينسيناتي
258985461-733
ت
ت
خ
خ
ت
10
نيويورك سيتينيويورك سيتينيويورك سيتي
2688103934+532
خ
ف
خ
ت
ت
11
دي سي يونايتددي سي يونايتددي سي يونايتد
2561183139-829
خ
ت
ف
ت
خ
12
تورونتوتورونتوتورونتو
2661193949-1029
خ
خ
ف
ت
ت
13
كولومبوس كروكولومبوس كروكولومبوس كرو
2675143742-526
ف
خ
خ
ف
خ
14
أتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتد
2675143043-1326
ف
ت
خ
ت
خ
15
مونتريالمونتريالمونتريال
2656153153-2221
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League
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