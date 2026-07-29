جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى النصر للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي حققه الماضي.

ورغم تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير النصراوية تريد أن تحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

النصر احتل المركز الأول في دوري روشن السعودي ومثل الأمر بالنسبة له عودة للتتويج بالألقاب التي غابت عن خزائنه منذ فترة لم يعتدها جمهور العالمي.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج العالمي وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.



ما القنوات الناقلة لمباريات النصر في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 النصر - الفتح السبت 15 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأول بارك 2 الرياض - النصر الجمعة 21 أغسطس 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الأمير فيصل بن فهد 3 الاتفاق - النصر الثلاثاء 25 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ملعب نادي الاتفاق 4 النصر - التعاون الجمعة 28 أغسطس 2026

19:05 السعودية، 20:05 الإمارات الأول بارك 5 الاتحاد - النصر السبت 5 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الإنماء 6 النصر - أبها الأربعاء 9 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأول بارك 7 الخليج - النصر الخميس 10 سبتمبر 2026 الأمير محمد بن فهد 8 النصر - الدرعية الخميس 17 سبتمبر 2026 الأول بارك 9 الأهلي - النصر الجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء 10 النصر - نيوم الخميس 15 أكتوبر 2026 الأول بارك 11 الفيصلي - النصر الخميس 22 أكتوبر 2026 المجمعة 12 النصر - الخلود الخميس 29 أكتوبر 2026 الأول بارك 13 الحزم - النصر الخميس 5 نوفمبر 2026 نادي الحزم 14 النصر - القادسية الجمعة 20 نوفمبر 2026 الأول بارك 15 النصر - الشباب الخميس 26 نوفمبر 2026 الأول بارك 16 الفيحاء - النصر الخميس 3 ديسمبر 2026 المجمعة 17 النصر - الهلال الخميس 10 ديسمبر 2026 الأول بارك 18 الفتح - النصر الإثنين 14 ديسمبر 2026 ميدان تمويل الأولى 19 النصر - الرياض الخميس 11 فبراير 2027 الأول بارك 20 النصر - الاتفاق الخميس 18 فبراير 2027 الأول بارك 21 التعاون - النصر الخميس 25 فبراير 2027 نادي التعاون 22 النصر - الاتحاد الخميس 11 مارس 2027 الأول بارك 23 أبها - النصر الخميس 18 مارس 2027 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 24 النصر - الخليج الجمعة 2 أبريل 2027 الأول بارك 25 الدرعية - النصر الخميس 8 أبريل 2027 الأمير فيصل بن فهد 26 النصر - الأهلي الخميس 15 أبريل 2027 الأول بارك 27 نيوم - النصر الأحد 18 أبريل 2027 استاد الملك خالد 28 النصر - الفيصلي الخميس 22 أبريل 2027 الأول بارك 29 الخلود - النصر الخميس 29 أبريل 2027 نادي الحزم 30 النصر - الحزم الخميس 6 مايو 2027 الأول بارك 31 القادسية - النصر الأربعاء 12 مايو 2027 الأمير محمد بن فهد 32 الشباب - النصر الخميس 20 مايو 2027 إس إتش جي أرينا 33 النصر - الفيحاء الإثنين 24 مايو 2027 الأول بارك 34 الهلال - النصر السبت 29 مايو 2027 المملكة أرينا

جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027