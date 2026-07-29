جدول مباريات وترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الأهلي للتعبير عن نفسه بأفضل شكل ممكم عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في التتويج به الموسم الماضي.
ورغم عدم تتويج الأهلي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير الأهلاوية سعدت بتتويج الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال آسيا للنخبة.
الأهلي احتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما فاز باللقب الغالي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.
ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في روشن السعودي 2026-2027؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".
وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.
كيف تشاهد مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.
وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.
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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|الدرعية - الأهلي
|الخميس 13 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير فيصل بن فهد
|2
|الأهلي - أبها
|السبت 22 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الإنماء
|3
|الهلال - الأهلي
|الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|المملكة أرينا
|4
|الخلود - الأهلي
|السبت 29 أغسطس 2026
19:05 السعودية، 20:05 الإمارات
|نادي الحزم
|5
|الأهلي - الرياض
|الجمعة 4 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير عبدالله الفيصل
|6
|القادسية - الأهلي
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير محمد بن فهد
|7
|الأهلي - الحزم
|الخميس 10 سبتمبر 2026
|الإنماء
|8
|الفتح - الأهلي
|الخميس 17 سبتمبر 2026
|ميدان تمويل الأولى
|9
|الأهلي - النصر
|الجمعة 9 أكتوبر 2026
|الإنماء
|10
|الفيحاء - الأهلي
|الخميس 15 أكتوبر 2026
|المجمعة
|11
|الأهلي - الخليج
|الخميس 22 أكتوبر 2026
|الإنماء
|12
|الشباب - الأهلي
|الخميس 29 أكتوبر 2026
|إس إتش جي أرينا
|13
|الأهلي - التعاون
|الخميس 5 نوفمبر 2026
|الإنماء
|14
|الأهلي - الفيصلي
|الجمعة 20 نوفمبر 2026
|الإنماء
|15
|الاتحاد - الأهلي
|الخميس 26 نوفمبر 2026
|الإنماء
|16
|الأهلي - الاتفاق
|الخميس 3 ديسمبر 2026
|الإنماء
|17
|نيوم - الأهلي
|الخميس 10 ديسمبر 2026
|استاد الملك خالد
|18
|الأهلي - الدرعية
|الإثنين 14 ديسمبر 2026
|الإنماء
|19
|أبها - الأهلي
|الخميس 11 فبراير 2027
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
|20
|الأهلي - الهلال
|الخميس 18 فبراير 2027
|الإنماء
|21
|الأهلي - الخلود
|الخميس 25 فبراير 2027
|الإنماء
|22
|الرياض - الأهلي
|الخميس 11 مارس 2027
|الأمير فيصل بن فهد
|23
|الأهلي - القادسية
|الخميس 18 مارس 2027
|الإنماء
|24
|الحزم - الأهلي
|الجمعة 2 أبريل 2027
|نادي الحزم
|25
|الأهلي - الفتح
|الخميس 8 أبريل 2027
|الإنماء
|26
|النصر - الأهلي
|الخميس 15 أبريل 2027
|الأول بارك
|27
|الأهلي - الفيحاء
|الأحد 18 أبريل 2027
|الإنماء
|28
|الخليج - الأهلي
|الخميس 22 أبريل 2027
|الأمير محمد بن فهد
|29
|الأهلي - الشباب
|الخميس 29 أبريل 2027
|الإنماء
|30
|التعاون - الأهلي
|الخميس 6 مايو 2027
|نادي التعاون
|31
|الفيصلي - الأهلي
|الأربعاء 12 مايو 2027
|المجمعة
|32
|الأهلي - الاتحاد
|الخميس 20 مايو 2027
|الإنماء
|33
|الاتفاق - الأهلي
|الإثنين 24 مايو 2027
|ايجو
|34
|الأهلي - نيوم
|السبت 29 مايو 2027
|الإنماء
جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|نيوم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الحزم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الفيحاء
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الرياض
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|الدرعية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0