جدول مباريات وترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الاتحاد لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في المنافسة به الموسم الماضي.
وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الاتحاد في تحقيق أي لقب، يطمح النمور في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.
الاتحاد احتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة.
ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.
ما القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في روشن السعودي 2026-2027؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".
وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.
كيف تشاهد مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.
وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.
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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|الاتحاد - الخلود
|السبت 16 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الإنماء
|2
|القادسية - الاتحاد
|الجمعة 21 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير محمد بن فهد
|3
|الاتحاد - الحزم
|الإثنين 24 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير عبدالله الفيصل
|4
|الفتح - الاتحاد
|السبت 29 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ميدان تمويل الأولى
|5
|الاتحاد - النصر
|السبت 5 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الإنماء
|6
|الاتحاد - الفيحاء
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الإنماء
|7
|الفيصلي - الاتحاد
|الخميس 10 سبتمبر 2026
|المجمعة
|8
|الهلال - الاتحاد
|الخميس 17 سبتمبر 2026
|المملكة أرينا
|9
|الاتحاد - الشباب
|الجمعة 9 أكتوبر 2026
|الإنماء
|10
|الاتفاق - الاتحاد
|الخميس 15 أكتوبر 2026
|ايجو
|11
|الاتحاد - الدرعية
|الخميس 22 أكتوبر 2026
|الإنماء
|12
|أبها - الاتحاد
|الخميس 29 أكتوبر 2026
|استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|13
|الاتحاد - نيوم
|الخميس 5 نوفمبر 2026
|الإنماء
|14
|الخليج - الاتحاد
|الجمعة 20 نوفمبر 2026
|الأمير محمد بن فهد
|15
|الاتحاد - الأهلي
|الخميس 26 نوفمبر 2026
|الإنماء
|16
|الرياض - الاتحاد
|الخميس 3 ديسمبر 2026
|الأمير فيصل بن فهد
|17
|الاتحاد - التعاون
|الخميس 10 ديسمبر 2026
|الإنماء
|18
|الخلود - الاتحاد
|الإثنين 14 ديسمبر 2026
|نادي الحزم
|19
|الاتحاد - القادسية
|الخميس 11 فبراير 2027
|الإنماء
|20
|الحزم - الاتحاد
|الخميس 18 فبراير 2027
|نادي الحزم
|21
|الاتحاد - الفتح
|الخميس 25 فبراير 2027
|الإنماء
|22
|النصر - الاتحاد
|الخميس 11 مارس 2027
|الأول بارك
|23
|الفيحاء - الاتحاد
|الخميس 18 مارس 2027
|المجمعة
|24
|الاتحاد - الفيصلي
|الجمعة 2 أبريل 2027
|الإنماء
|25
|الاتحاد - الهلال
|الخميس 8 أبريل 2027
|الإنماء
|26
|الشباب - الاتحاد
|الخميس 15 أبريل 2027
|إس إتش جي أرينا
|27
|الاتحاد - الاتفاق
|الأحد 18 أبريل 2027
|الإنماء
|28
|الدرعية - الاتحاد
|الخميس 22 أبريل 2027
|الأمير فيصل بن فهد
|29
|الاتحاد - أبها
|الخميس 29 أبريل 2027
|الإنماء
|30
|نيوم - الاتحاد
|الخميس 6 مايو 2027
|استاد الملك خالد
|31
|الاتحاد - الخليج
|الأربعاء 12 مايو 2027
|الإنماء
|32
|الأهلي - الاتحاد
|الخميس 20 مايو 2027
|الإنماء
|33
|الاتحاد - الرياض
|الإثنين 24 مايو 2027
|الإنماء
|34
|التعاون - الاتحاد
|السبت 29 مايو 2027
|نادي التعاون
جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|نيوم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الحزم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الفيحاء
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الرياض
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|الدرعية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0