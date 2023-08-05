جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

الأمتار الحاسمة من بطولة كأس الملك سلمان تبدأ، الدور الثاني حيث خروج المغلوب وتناقص الفرق وبدء العد التنازلي لمعرفة من يتوج بالبطولة المثيرة.
مع دخول نصف نهائي البطولة الهامة، واتضاح ملامح المجموعات بشكل كامل ثم مواجهات ربع النهائي، أسفرت النتائج عن مواجهات قوية في هذا الدور.
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وفي السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" والقنوات الناقلة..
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟
|الشرطة العراقي
|الهلال السعودي
جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - نصف النهائي
GOAL
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النتيجة
|الشرطة - الهلال
|الأربعاء 9 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية
|SSC
شاهد
|الأمير سلطان بن عبد العزيز
|-
|الفائز من (الرجاء - النصر) - الفائز من (الشباب - الوحدة)
|الأربعاء 9 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية
|SSC
شاهد
|الملك فهد الدولي
|-