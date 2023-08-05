تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

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الأمتار الحاسمة من بطولة كأس الملك سلمان تبدأ، الدور الثاني حيث خروج المغلوب وتناقص الفرق وبدء العد التنازلي لمعرفة من يتوج بالبطولة المثيرة.

مع دخول نصف نهائي البطولة الهامة، واتضاح ملامح المجموعات بشكل كامل ثم مواجهات ربع النهائي، أسفرت النتائج عن مواجهات قوية في هذا الدور.

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وفي السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" والقنوات الناقلة..

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ كريم بنزيما

خاليدو كوليبالي

روبرتو فيرمينو

نجولو كانتي

مارسيلو بروزوفيتش

صفقة أخرى 101198 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ 58540 كريم بنزيما

5303 خاليدو كوليبالي

7400 روبرتو فيرمينو

4436 نجولو كانتي

9385 مارسيلو بروزوفيتش

16134 صفقة أخرى 101198 الأصوات

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الشرطة العراقي الهلال السعودي

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النتيجة الشرطة - الهلال الأربعاء 9 أغسطس 2023

18:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز - الفائز من (الرجاء - النصر) - الفائز من (الشباب - الوحدة) الأربعاء 9 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الملك فهد الدولي -