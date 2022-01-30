جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة
تستضيف الكاميرون خلال شهر يناير الجاري كأس أمم إفريقيا 2021، والتي كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون، ولكن الاتحاد الكاميروني بقيادة رئيسه الجديد الأسطورة صامويل إيتو، أصر على إقامتها في موعدها.
انتهى دور المجموعات وتأهل 16 منتخبًا لثمن النهائي، وشهد مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب المنتخب الجزائري من الدور الأول، بالإضافة إلى منتخب البلاك ستارز الذي أخفق في التأهل.
وتتواجد أربعة منتخبات عربية لهذا الدور وهي مصر، تونس، المغرب وجزر القمر
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وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021
ووصلت منتخبات بوركينا فاسو والسنغال والكاميرون ومصر إلى المربع الذهبي
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
بوركينا فاسو - السنغال
الأربعاء 2 فبراير 2022،
أحمدو أهيدجو
الكاميرون - مصر
الخميس 3 فبراير 2022،
ملعب أوليمبي
جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021
بدأ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم السبت 29 يناير ويستمر حتى اليوم التالي 30 يناير، على أن تُلعب مباراتين في كل يوم منهما.
فاز منتخب الكاميرون على جامبيا وخسر منتخب تونس من بوركينا فاسو في اليوم الأول، وتخطى منتخب مصر منتخب المغرب، والسنغال غينيا الاستوائية.
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الكاميرون - جامبيا
السبت 29 يناير 2022،
0-2
أحمدو أهيدجو
تونس - بوركينا فاسو
السبت 29 يناير 2022،
1-0
رومدي أدجيا
مصر - المغرب
الأحد 30 يناير 2022،
1-2
أحمدو أهيدجو
السنغال - غينيا الاستوائية
الأحد 30 يناير 2022،
1-3
أحمدو أهيدجو
ما القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا2021؟
تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 1,2.
كعادة قنوات بي إن سبورتس، تم تخصيص هذه الباقة لنقل مباريات البطولة.
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا 2021 عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.
البطولة
القنوات الناقلة
كأس أمم إفريقيا 2021
beIN SPORTS MAX HD 1,2