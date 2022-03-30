انتهت تصفيات كأس العالم 2022 في غالبية القارات، وتحددت معظم المنتخبات المتأهلة للمونديال قبل إقامة القرعة مطلع أبريل.

اكتملت منتخبات أوروبا المشاركة في كأس العالم باستثناء منتخب واحد سيتحدد في يونيو القادم، والذي ستنتهي فيه التصفيات في جميع القارات بجميع مراحلها.

سيشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي قطر صاحب الأرض والجمهور والسعودية والمغرب وتونس، وقد يلحق بهم منتخب الإمارات في يونيو.

جدول مباريات ملحق كأس العالم 2022 أوروبا والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على جدول مباريات ملحق كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ملحق كأس العالم 2022 آسيا

سيواجه منتخب الإمارات منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم، والذي سيقام في يونيو القادم في قطر.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإمارات - أستراليا 7 يونيو 2022 - قطر

جدول مباريات الملحق القاري لكأس العالم 2022

سيواجه الفائز من الإمارات وأستراليا منتخب بيرو بعد حصوله على المركز الخامس في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، فيما سيواجه ثالث الكونكاكاف منتخب نيوزيلندا المتأهل من أوقيانوسيا.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من الإمارات وأستراليا - بيرو 13 / 14 يونيو 2021 - قطر ثالث الكونكاكاف - نيوزيلندا 13 / 14 يونيو 2021 - قطر

ما هي القنوات الناقلة لملحق كأس العالم 2022؟

ستذاع مباريات ملحق كأس العالم 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأهم المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.