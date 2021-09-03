جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات رونالدو طوال الموسم؟

متابعة مباريات مانشستر يونايتد ستتضاعف حتمًا مع وصول الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو.

لم يستطع الشياطين الحمر الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر لقب حققوه مع السير أليكس فيرجسون قبل الاعتزال في عام 2012، والآمال معقودة على الدون في إعادة الدرع للمانيو.

تظل أفضل نتيجة حققها مانشستر يونايتد هو احتلاله المرتبة الثانية مرتين، مرة مع جوزيه مورينيو والأخرى مع أولي جونار سولشاير.

هذا الموسم وبعد ضم رافاييل فاران وجادون سانشو وكريستيانو رونالدو، مع وجود بول بوجبا وبرونو فيرنانديش ولوك شاو ودافيد دي خيا، الآمال كبيرة جدًا في إعادة درع البريميرليج لأولد ترافورد.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد السبت 14 أغسطس 2021 1-5 أولد ترافورد 2 ساوثامبتون - مانشستر يونايتد الأحد 22 أغسطس 2021 1-1 سانت ماري 3 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد الأحد 29 أغسطس 2021 1-0 مولينيو 4 مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايد السبت 11 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 5 وست هام - مانشستر يونايتد الأحد 19 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية لندن الأولمبي 6 مانشستر يونايتد - أستون فيلا السبت 25 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 7 مانشستر يونايتد - إيفرتون السبت 2 أكتوبر 2021،

13:30 مصر، 14:30 السعودية أولد ترافورد 8 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 16 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كينج باور 9 مانشستر يونايتد - ليفربول الأحد 24 أكتوبر 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية أولد ترافورد 10 توتنهام - مانشستر يونايتد السبت 30 أكتوبر 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية توتنهام 11 مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي السبت 6 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 12 واتفورد - مانشستر يونايتد السبت 20 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيكارج رود 13 تشيلسي - مانشستر يونايتد السبت 27 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ستامفورد بريدج 14 مانشستر يونايتد - آرسنال الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أولد ترافورد 15 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس السبت 4 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 16 نوريتش سيتي - مانشستر يونايتد السبت 11 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كارو رود 17 برينتفورد - مانشستر يونايتد الثلاثاء 14 ديسمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جريفين بارك 18 مانشستر يونايتد - برايتون السبت 18 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 19 نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد الأحد 26 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سانت جيمس بارك 20 مانشستر يونايتد - بيرنلي الثلاثاء 28 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 21 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون السبت 1 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 22 أستون فيلا - مانشستر يونايتد السبت 15 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيلا بارك 23 مانشستر يونايتد - وست هام السبت 22 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 24 بيرنلي - مانشستر يونايتد الثلاثاء 8 فبراير 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية تيرف مور 25 مانشستر يونايتد - ساوثامبتون السبت 12 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 26 ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد السبت 19 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آيلاند رود 27 مانشستر يونايتد - واتفورد السبت 26 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 28 مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 5 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية الاتحاد 29 مانشستر يونايتد - توتنهام السبت 12 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أولد ترافورد 30 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 19 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 31 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي السبت 2 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 32 إيفرتون - مانشستر يونايتد السبت 9 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوديسون بارك 33 مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي السبت 16 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 34 آرسنال - مانشستر يونايتد السبت 23 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية الإمارات 35 مانشستر يونايتد - برينتفورد السبت 30 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 36 برايتون - مانشستر يونايتد السبت 7 مايو 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية فالمر 37 مانشستر يونايتد - تشيلسي الأحد 15 مايو 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 38 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد الأحد 22 مايو 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيلهرست بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات البريميرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي