جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

أجريت يوم الخميس 25 أغسطس قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2022-2023، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة في 6 سبتمبر 2022.

سيكون هذا الموسم الأول لمحمد صلاح مع ليفربول دون ثنائيته مع ساديو ماني، حيث رحل السنغالي لنادي بايرن ميونخ، فيما ضم الريدز داروين نونيز كأبرز صفقاته في صيف 2022.

وصل نادي ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر من ريال مدريد الذي حقق اللقب الرابع عشر في تاريخه، وسيسعى كلوب ونجوم الفريق للفوز باللقب هذا الموسم.

وفي هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23

وقع نادي ليفربول في المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبه أندية أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23