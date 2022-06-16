جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونة الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990، وفي الموسم الماضي خسر الريدز البطولة، بفارق نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 فولهام - ليفربول السبت 6 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية - كرافن كوتيج 2 ليفربول - كريستال بالاس السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - آنفيلد 3 مانشستر يونايتد - ليفربول السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أولد ترافورد 4 ليفربول - بورنموث السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - آنفيلد 5 ليفربول - نيوكاسل الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - آنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات البريمييرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-23