جدول مباريات كأس آسيا 2023 : المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين،الجوائز المالية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023، دور المجموعات، الطريق إلى النهائي، القنوات الناقلة، سجل الفائزين، الملاعب وكل ما تريد معرفته

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مباريات بطولة كأس آسيا 2023، وترتيب مجموعات البطولة والقنوات الناقلة وأكثر.

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ما نظام كأس آسيا 2023؟

يشارك في كأس آسيا القادمة 24 فريقاً للمرة الثانية، وهذه الفرق ستوزع على 6 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس المنتخبات المتواجدة في كل مجموعة مع شركائها في المجموعة أي أن كل منتخب يلعب 3 مباريات.

وفي النهائي يصعد المتصدر والوصيف للدور الثاني مباشرةً، فيما يدخل صاحب المركز الثالث في ترتيب مع أصحاب المراكز الثالثة في المجموعات الأخرى لاختيار أفضل 4 منتخباتٍ للصعود وتكملة عدد فرق الدور الثاني إلى 16.

يشهد الدور الثاني 8 مباريات، وسيتم اختيار المواجهات طبقاً للجدول التالي:

المباراة طريقة تحديد طرفيها 1 وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة 2 متصدر المجموعة الرابعة - ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة 3 متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة 4 متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة 5 متصدر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة 6 متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة 7 وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة 8 متصدر المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة

في ربع النهائي يقابل الفائز من المباراة الأولى الفائز من كل مباراة الفائز من المباراة التي تليها، أي أن الفائز من اللقاء الأول سيقابل الفائز من الثاني وهكذا، أما الخاسر فسيودع المسابقة، وستستمر أدوار خروج المغلوب حتى النهائي.

جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023؟

تنطلق البطولة في الثاني عشر من شهر يناير 2024، وحتى العاشر من فبراير، على تسعة ملاعب في خمس مدن قطرية.

جدول مواعيد كأس آسيا 2023:

الدور البداية النهاية المجموعات الجمعة 12 يناير 2024 الخميس 25 يناير 2024 دور الـ16 الأحد 28 يناير 2024 الخميس 30 يناير 2024 ربع النهائي الجمعة 2 فبراير 2024 السبت 3 فبراير 2024 نصف النهائي الثلاثاء 6 فبراير 2024 الأربعاء 7 فبراير 2024 النهائي السبت 10 فبراير 2024

ما ملاعب كأس آسيا 2023؟

تم اختيار تسعة ملاعب لاستضافة مباريات كأس آسيا 2023 وجاءت على النحو الآتي:

الملعب السعة البيت 68,895 لوسيل 88,966 أحمد بن علي 45,032 المدينة التعليمية 44,667 جاسم بن حمد 15,000 ستاد خليفة الدولي 45,857 عبدالله بن خليفة 10,000 الثمامة 44,400 الجنوب 44,325

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

البطولة الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت كأس آسيا 2023 12 يناير - 10 فبراير 2024 beIN Asina Cup 1,2,3

SSC Sports (دخل السعودية) TOD TV

شاهد (داخل السعودية)

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لبنان 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهند 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هونج كونج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إندونيسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ماليزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تايلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قيرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول ترتيب ثوالث مجموعات كأس أمم آسيا 2023

الترتيب المجموعة المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب قطر - لبنان الجمعة 12 يناير 2023،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 0-3 لوسيل أستراليا - الهند السبت 13 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - أحمد بن علي الصين - طاجكيستان السبت 13 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - عبدالله بن خليفة أوزبكستان - سوريا السبت 13 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد اليابان - فيتنام الأحد 14 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - الثمامة الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي إيران - فلسطين الأحد 14 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - المدينة التعليمية كوريا الجنوبية - البحرين الإثنين 15 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد إندونسيا - العراق الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي ماليزيا - الأردن الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد الجنوب تايلاند - قيرغيزستان الثلاثاء 16 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة الإمارات - عمان الثلاثاء 16 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب لبنان - الصين الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة طاجيكستان - قطر الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد البيت سوريا - أستراليا الخميس 18 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد الهند - أوزبكستان الخميس 18 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي فلسطين - الإمارات الخميس 18 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد الجنوب العراق - اليابان الجمعة 19 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية فيتنام - إندونسيا الجمعة 19 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة هونج كونج - إيران الجمعة 19 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي الأردن - كوريا الجنوبية السبت 20 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة البحرين - ماليزيا السبت 20 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد عمان - تايلاند الأحد 21 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة قيرغيزستان - الإمارات الأحد 21 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب طاجيكستان - لبنان الإثنين 22 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد قطر - الصين الإثنين 22 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد خليفة سوريا - الهند الثلاثاء 23 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد البيت أستراليا - أوزبكستان الثلاثاء 23 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الجنوب هونج كونج - فلسطين الثلاثاء 23 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة إيران - الإمارات الثلاثاء 23 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - المدينة التعليمية اليابان - إندونسيا الأربعاء 24 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة العراق - فيتنام الأربعاء 24 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد كوريا الجنوبية - ماليزيا الخميس 25 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الجنوب الأردن - البحرين الخميس 25 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي قيرغيزستان - عمان الخميس 25 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة الإمارات - تايلاند الخميس 25 يناير 2023،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/الرابعة الأحد 28 يناير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد 2 وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة الأحد 28 يناير 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد أحمد بن علي 3 متصدر المجموعة الرابعة -ثالث المجموعة الثانية/الخامسة/السادسة الإثنين 29 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي 4 متصدر المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة/الرابعة/الخامسة الإثنين 29 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد البيت 5 وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة الثلاثاء 30 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الجنوب 6 متصدر المجموعة السادسة -وصيف المجموعة الخامسة الثلاثاء 30 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية 7 متصدر المجموعة الخامسة -وصيف المجموعة الرابعة الأربعاء 31 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة 8 متصدر المجموعة الثالثة -ثالث المجموعة الأولى/الثانية/السادسة الأربعاء 31 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد عبد الله بن خليفة

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - ربع النهائي

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 9 الفائز من 2 - الفائز من 3 الجمعة 2 فبراير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي 10 الفائز من 1 - الفائز من 6 الجمعة 2 فبراير 2024

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات - ستاد الجنوب 11 الفائز من 8 - الفائز من 7 السبت 3 فبراير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية 12 الفائز من 4 - الفائز من 5 السبت 3 فبراير 2024

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات - ستاد البيت

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من 9 - الفائز من 10 الثلاثاء 6 فبراير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد أحمد بن علي الفائز من 11 - الفائز من 12 الأربعاء 7 فبراير 2019،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد الثمامة

موعد نهائي كأس آسيا 2023

سوف تُقام المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 يوم السبت 10 فبراير 2024، على ملعب لوسيل.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كأس آسيا 2023 السبت 10 فبراير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد لوسيل

ما هي الجوائز المالية لكأس آسيا 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مجموع جوائز كأس آسيا 2023 والتي تقام في قطر مطلع 2024.

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 15 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار، والمركز الثاني على 3 ملايين دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط على 200 ألف دولار.

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023؟

المركز المقابل المادي المشاركة 200 ألف دولار نصف النهائي مليون دولار الوصيف 3 ملايين دولار البطل 5 ملايين دولار

المنتخب الأكثر حصدًا لبطولة كأس آسيا عبر التاريخ

يُعتبر منتخب اليابان هو البطل التاريخي لكأس آسيا، حيث حصل عليه 4 مراتٍ من قبل أي أكثر من أي منتخب آخر، ويأتي خلفه الأخضر السعودي وإيران بثلاثة كؤوس لكلٍ منهما، أما كوريا الجنوبية في الوحيدة التي فازت به مرتين.

وكان آخر المتوجين باللقب هو منتخب قطر حينما حصد البطولة في 2019 أمام اليابان.

من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

الأبطال السابقون لكاس آسيا: