جدول مباريات كأس العالم للأندية 2019، الفرق المشاركة ونظام البطولة

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2019، مواعيد ونتائج المباريات، نظام البطولة، الفرق المُشاركة رفقة الهلال وليفربول والأبطال السابقون

أحمد جمال

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها قطر في يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وحتى 22 من نفس الشهر.

وتم تنظيم هذه البطولة لتحل محل كأس الإنتركونتيننتال التي كانت تجمع ما بين بطل أوروبا ضد بطل أمريكا الجنوبية، ويتنافس على البطولة 7 فرق من 6 قارات مختلفه، ويُشارك ليفربول للمرة الثانية لهم في المسابقة بعد إحرازه للقب دوري أبطال أوروبا ليُشارك كبطل للقارة العجوز بدلاً من ريال مدريد حامل لقب البطولة في الثلاث نسخ الآخيرة على التوالي من مونديال الأندية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن تفاصيل النسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية 2019 ، نظام البطولة، موعد المباريات وما هو أكثر من ذلك.

ما هو كأس العالم للأندية؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات آخرى لا تُعطي أهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة بإسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي تنظيم مونديال الأندية.

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حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه بأسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

وقد تقرر أن تُنظم قطر هذه النسخة من البطولة والنسخة القادمة أيضاً بدلاً من الإمارات كما كانت في السنوات الآخيرة، لتكون بمثابة إختبار قبل استضافتهم لكأس العالم 2022.

وقد قرر الفيفا أن كأس العالم للأندية عام 2020 ستكون النسخة الآخيرة التي تكون بهذا النظام، حيث أعلن الفيفا عن خططة لتجديد النسخة بدءاً من عام 2021 بهدف زيادة الفرق المتنافسة حتى 24 فريقاً.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2019؟

سيُشارك ليفربول في المسابقة بصفتة بطل أوروبا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018-19 على حساب توتنهام، وستكون هذه هي المرة الثانية التي يشاركون فيها في المسابقة بعد مشاركتهم في نسخة 2005 وخسارتهم حينها أمام ساو باولو في النهائي، بينما لن يُشارك ريال مدريد بطل المواسم الثلاث الآخيرة من البطولة، والذي يملك أكبر عدد من البطولات في كأس العالم للأندية برصيد 4 بطولات، بعد خسارته في دوري الأبطال الآخيرة على يد أياكس وخروجه من دور الـ16.

كما سيشارك فريق مونتيري المكسيكي للمرة الرابعة عن قارة أمريكا الشمالية بعد فوزة في دوري أبطال الكونكاكاف، كما سيُشارك فريق هينجين سبورت أيضاً عن قارة أوقيانوسيا بعد فوزة ببطولة دوري أبطال القارة 2019، وتأتي مُشاركة السد بصفته بطل دوري البلد المستضيف بعد إحارزه لبطولة دوري نجوم قطر الموسم المنقضي.

فاز الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا، وبذلك سيشارك في كأس العالم للأندية كبطل للقارة الصفراء، كما سيشارك فلامينجو بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، والترجي كبطل لإفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

الفرق المُشاركة في كأس العالم للأندية 2019:

الفريق سبب التأهل السد بطل دوري نجوم قطر 2018-19 ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا 2018-19 مونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2019 هينجين سبورت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2019 فلامينجو الفائز في كوبا ليبرتادوريس 2019 الهلال الفائز في دوري أبطال آسيا 2019 الترجي الفائز في دوري أبطال أفريقيا 2018–19

مواعيد ونتائج مباريات كأس العالم للأندية 2019

بدأت بطولة كأس العالم للأندية في 11 ديسمبر، وكانت البداية بمواجهة بين السد وهينجين انتهت بانتصار الأبيض بثلاثة أهدافٍ لهدف وضعوه في الدور الثاني لمواجهة مونتيري المكسيكي.

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الدور الأول المباراة الموعد النتيجة الملعب السد - هينجين سبورت الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

20:30 قطر، 19:30 مصر 1-3 ملعب جاسم بن حمد

ربع النهائي # المباراة الموعد الملعب 1 الهلال - الترجي السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 السعودية، 15:00 تونس ملعب جاسم بن حمد 2 السد - مونتيري السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

20:30 قطر، 19:30 مصر ملعب جاسم بن حمد

مباراة تحديد المركز الخامس # المباراة الموعد الملعب 3 الخاسر من المباراة 1 - الخاسر من المباراة 2 الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441،

17:30 السعودية، 16:30 مصر استاد خليفة الدولي

نصف النهائي # المباراة الموعد الملعب 4 الفائز في المباراة 1 - فلامينجو الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر استاد خليفة الدولي 5 الفئز في المباراة 2 - ليفربول الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر استاد خليفة الدولي

مباراة تحديد المركز الثالث # المباراة الموعد الملعب 6 الخاسر في المباراة 4 - الخاسر في المباراة 5 السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:30 السعودية، 16:30 مصر استاد خليفة الدولي

النهائي # المباراة الموعد الملعب 8 الفائز في المباراة 4 - الفائز في المباراة 5 السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر استاد خليفة الدولي

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016، بينما يأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاث ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.

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الأبطال التاريخيين لكأس العالم للأندية: