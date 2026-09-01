جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يخوض نادي طرابزون سبور رحلته الأوروبية في بطولة دوري المؤتمر 2026-2027 وذلك بعد خسارة ملحق الدوري الأوروبي لصالح فيرينتسفاروشي.

محمد صلاح انضم إلى طرابزون سبور هذا الصيف ويرغب في حصد الألقاب مع الفريق التركي رغم البداية المتعثرة.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري.

القنوات الناقلة لمباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ آرسنال رحلته في دوري المؤتمر الأوروبي بمواجهة خارج أرضه أمام كووبيون بالوسيور، على أن تكون الجولة الختامية أمام النجم الأحمر.

المباراة الموعد النتيجة الملعب كووبيون بالوسيور - طرابزون سبور الخميس 15 أكتوبر 2026

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات سافون سانومات أرينا طرابزون سبور - هارتس الخميس 22 أكتوبر 2026

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات بابارا بارك طرابزون سبور - فرايبورج الخميس 5 نوفمبر 2026

20:45 السعودية، 22:45 الإمارات بابارا بارك سيسكا صوفيا - طرابزون سبور الخميس 26 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات بولجارسكا أرمييا طرابزون سبور - يابلونك الخميس 10 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات بابارا بارك النجم الأحمر - طرابزون سبور الخميس 17 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات راجكو ميتيتش

جدول ترتيب طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027