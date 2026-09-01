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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ضد إنتر
إنتر
روما ضد ريال مدريد
روما
ريال مدريد ضد لايبزيج
لايبزيج
أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
أي إي ك أثينا
ريال مدريد ضد آيندهوفن
آيندهوفن
آرسنال ضد ريال مدريد
آرسنال
ريال مدريد ضد لاسك
لاسك
شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد
شاختار دونيتسك
إسبانيا
إيطاليا
ألمانيا
اليونان
هولندا
إنجلترا
النمسا
أوكرانيا

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يرفع ريال مدريد شعار لا بديل عن الفوز في مشواره بدوري أبطال أوروبا، من أجل تحقيق اللقب السادس عشر في بطولته المفضلة، حيث لا تقبل جماهير الملكي سوى اللقب في هذه المسابقة القارية العريقة.

ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ب15 لقبًا في خزينته، ,يدخل نسخة 2026-2027 بطموح الفوز والثأر من منافسيه، بعدما ودع آخر نسختين من ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وأوقعت قرعة مرحلة الدوري ريال مدريد في مواجهة أندية كبرى مبكرًا، وأبرزها آرسنال وإنتر وروما.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام إنتر الإيطالي، على أن تكون الجولة الختامية أمام شاختار.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ريال مدريد - إنترالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 سانتياجو برنابيو
روما - ريال مدريدالأربعاء 14 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 أولمبيكو
ريال مدريد - لايبزيجالأربعاء 21 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 سانتياجو برنابيو
آيك أثينا - ريال مدريدالأربعاء 4 نوفمبر 2026
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات		  ألوين أرينا
ريال مدريد - أيندهوفنالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 سانتياجو برنابيو
آرسنال - ريال مدريدالأربعاء 9 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 إمارات
ريال مدريد - لاسكالثلاثاء 19 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 سانتياجو برنابيو
شاختار - ريال مدريدالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 ستامفورد بريدج

جدول ترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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