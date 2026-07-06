Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty
كريم مليم

ترجمه

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

ريال مدريد
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
إسبانيول ضد ريال مدريد
إسبانيول
ريال مدريد ضد مالاجا
مالاجا
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
ريال بيتيس
ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
إلتشي ضد ريال مدريد
إلتشي
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد فياريال
فياريال
ريال مدريد ضد إشبيلية
إشبيلية
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
راسينج سانتاندير
فالنسيا ضد ريال مدريد
فالنسيا
ريال مدريد ضد سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد
أتلتيك بيلباو
أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس
ريال مدريد ضد أوساسونا
أوساسونا
ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال مدريد
ديبورتيفو لا كورونيا
ريال مدريد ضد خيتافي
خيتافي
ريال مدريد ضد ليفانتي
ليفانتي
أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد
مالاجا ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد ريال بيتيس
رايو فاليكانو ضد ريال مدريد
ريال سوسييداد ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
إشبيلية ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد فالنسيا
فياريال ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد إسبانيول
سيلتا فيجو ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
أوساسونا ضد ريال مدريد
خيتافي ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد إلتشي
ليفانتي ضد ريال مدريد
ريال مدريد ضد برشلونة
ريال مدريد ضد راسينج سانتاندير
ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد
ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد
ريال مدريد ضد ديبورتيفو لا كورونيا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 .. القنوات الناقلة، ترتيب الفريق، وكل التفاصيل ..

يضع ريال مدريد نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، العودة للسيطرة على الكرة الإسبانية بعد موسمين مخيبين للآمال.

في الموسم الماضي، خسر ريال مدريد اللقب لصالح برشلونة للعام الثاني على التوالي وخرج دون أي بطولة، وهو ما أسفر عن سلسلة من التغييرات الكبيرة.

وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير ريال مدريد بشأن الفوز بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو مدربًا وجلب صفقات جديدة.

ويستهل ريال مدريد موسمه بمواجهة ريال سوسييداد على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء ديبورتيفو لاكورنيا في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.

 في السطور التالية، نرصد جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الملكي.

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إلا أنّ أغلب مباريات ريال مدريد تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

الجولةالمباراةالموعد النتيجةالملعب
1ريال مدريد - ريال سوسييدادالأحد 16 أغسطس 2026 سانتياجو برنابيو
2 إسبانيول - ريال مدريد  الأحد 23 أغسطس 2026  ستيج فرونت 
3 ريال مدريد - ملقا  الأحد 30 أغسطس 2026   سانتياجو برنابيو 
4 ريال بيتيس - ريال مدريد  الأحد 6 سبتمبر 2026  لا كارتوخا
5 ريال مدريد - رايو فاليكانو  الأحد 13 سبتمبر 2026   سانتياجو برنابيو 
6 إلتشي - ريال مدريد  الأربعاء 16 سبتمبر 2026  مانويل مارتينيز فالريو
7 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد  الأحد 20 سبتمبر 2026  طيران الرياض ميتروبوليتانو
8 ريال مدريد - فياريال  الأحد 11 أكتوبر 2026   سانتياجو برنابيو 
9 ريال مدريد - إشبيلية  الأحد 18 أكتوبر 2026   سانتياجو برنابيو 
10 برشلونة - ريال مدريد  الأحد 25 أكتوبر 2026  سبوتيفاي كامب نو 
11 راسينج - ريال مدريد  الأحد 1 نوفمبر 2026  آل ساردينيرو
12 فالنسيا - ريال مدريد  الأحد 8 نوفمبر 2026  ميستايا
13 ريال مدريد - سيلتا فيجو  الأحد 22 نوفمبر 2026   سانتياجو برنابيو 
14 ريال مدريد - ألافيس  الأحد 29 نوفمبر 2026   سانتياجو برنابيو 
15 أتلتيك بلباو - ريال مدريد  الأحد 6 ديسمبر 2026  سان ماميس
16 ريال مدريد - أوساسونا  الأحد 13 ديسمبر 2026   سانتياجو برنابيو 
17 ديبورتيفو لاكورونيا - ريال مدريد  الأحد 20 ديسمبر 2026  ريازور 
18 ريال مدريد - خيتافي  الأحد 3 يناير 2027   سانتياجو برنابيو 
19 ريال مدريد - ليفانتي  الأحد 10 يناير 2027   سانتياجو برنابيو 
20 ملقا - ريال مدريد  الأحد 17 يناير 2027  لا روزاليدا
21 ريال مدريد - ريال بيتيس  الأحد 24 يناير 2027   سانتياجو برنابيو 
22 رايو فاليكانو - ريال مدريد  الأحد 31 يناير 2027  تيريزا ريفيرو
23 ريال سوسيداد - ريال مدريد  الأحد 7 فبراير 2027  أنويتا
24ريال مدريد - أتلتيك بلباو  الأحد 14 فبراير 2027   سانتياجو برنابيو 
25 إشبيلية - ريال مدريد  الأحد 21 فبراير 2027  رامون سانشيز بيزخوان 
26 ريال مدريد - فالنسيا  الأحد 28 فبراير 2027   سانتياجو برنابيو 
27 فياريال - ريال مدريد  الأحد 7 مارس 2027  لا سيراميكا 
28 ريال مدريد - إسبانيول  الأحد 14 مارس 2027   سانتياجو برنابيو 
29 سيلتا فيجو - ريال مدريد  الأحد 21 مارس 2027  بالايدوس
30 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد  الأحد 4 أبريل 2027   سانتياجو برنابيو 
31 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 11 أبريل 2027  آل سادار 
32 خيتافي - ريال مدريد  الأحد 18 أبريل 2027  كولوسيوم 
33 ريال مدريد - إلتشي  الأربعاء 21 أبريل 2027   سانتياجو برنابيو 
34 ليفانتي - ريال مدريد  الأحد 2 مايو 2027  سيوداد دي فالنسيا 
35 ريال مدريد - برشلونة  الأحد 9 مايو 2027   سانتياجو برنابيو 
36 ريال مدريد - راسينج  الأحد 16 مايو 2027   سانتياجو برنابيو 
37 ألافيس - ريال مدريد  الأحد 23 مايو 2027  مينديزوروزا
38 ريال مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا  الأحد 30 مايو 2027   سانتياجو برنابيو 

جدول ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3أوساسونا00000000
4إلتشي00000000
5ألافيس00000000
6إسبانيول00000000
7برشلونة00000000
8خيتافي00000000
9ليفانتي00000000
10مالقا00000000
11راسينج00000000
12رايو فاييكانو00000000
13سيلتا فيجو00000000
14ديبورتيفو لاكورنيا00000000
15ريال بيتيس00000000
16ريال مدريد00000000
17ريال سوسيداد00000000
18إشبيلية00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل