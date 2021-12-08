جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
تستضيف قطر خلال شهر ديسمبر الجاري كأس العرب 2021، والذي عاد بعد توقف استمر لحوالي تسع سنوات تحت اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
انتهى دور المجموعات وتأهلت 8 منتخبات لربع النهائي، ومن المتوقع أن يكون هذا الدور مثيرًا على نفس مستوى الدور الأول.
تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس وعمان لربع النهائي، بجانب منتخبات قطر والإمارات والأردن والمغرب.
اختيارات المحررين
جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات
وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021
سيبدأ ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم الجمعة القادم، وسيشهد اليوم الأول مباراتي تونس ضد عمان وقطر ضد الإمارات.
في اليوم الثاني سيلتقي منتخب مصر مع منتخب الأردن، ويواجه منتخب المغرب الجزائر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
تونس - عمان
الجمعة 10 ديسمبر 2021،
beIN SPORTS HD 1, 2
ستاد المدينة التعليمية
قطر - الإمارات
الجمعة 10 ديسمبر 2021،
beIN SPORTS HD 1, 2
ستاد البيت
مصر - الأردن
السبت 11 ديسمبر 2021،
beIN SPORTS HD 1, 2
ستاد الجنوب
المغرب - الجزائر
السبت 11 ديسمبر 2021،
beIN SPORTS HD 1, 2
ستاد الثمامة
ما هي القنوات الناقلة لكأس العرب 2021؟
تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2.
وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2021 عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.
ترتيب مجموعات كأس العرب 2021
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|قطر
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|عمان
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
|3
|العراق
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|2
|4
|البحرين
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
|المجموعة الثانية
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|تونس
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|الإمارات
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|+1
|6
|3
|سوريا
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|0
|3
|4
|موريتانيا
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|المجموعة الثالثة
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|المغرب
|3
|3
|0
|0
|9
|0
|+9
|9
|2
|الأردن
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|6
|3
|السعودية
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|4
|فلسطين
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|المجموعة الرابعة
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مصر
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|2
|الجزائر
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|3
|لبنان
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|-2
|3
|4
|السودان
|3
|0
|0
|3
|0
|10
|-10
|0